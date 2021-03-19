В Тверской области по нацпроекту построят дом престарелых с новым уровнем комфорта

В Тверской области в Бежецке планируют построить дом престарелых нового типа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый дом-интернат собираются построить по нацпроекту «Демография». Учреждение будет малой вместимости, также в нем максимально учтут потребности подопечных. С инициативой выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина, будут вести реновацию домов престарелых по всей стране. В Тверском регионе работа стартовала.

В проекте нового дома-интерната должна быть, в том числе, территория для прогулок и физической активности тех, кто там содержится. Инфраструктура будет предусматривать все нужды людей в возрасте.

Сейчас уже выбрали участок под строительство площадью 2,6 гектара в черте Бежецка. В этом году разработают проектную документацию, проведут госэкспертизу. По планам, пансион будет готов к середине 2023 года.