В Тверской области дорожают баранина, картофель и вермишель

Цены кусаются! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

По данным Тверьстата, с 10 по 15 марта в магазинах Тверской области больше всего подорожала баранина. Цены на неё выросли на 5,9%. Килограмм баранины в среднем стоит около 616 рублей.

Поднялись цены также на: картофель (+5,3%); вермишель (+3,9%); консервы мясные для детского питания (+3,5%); яблоки (+3,4%); жирный творог (+2,9%); консервы фруктово-ягодные для детского питания (+2,8%); молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (+2,6%); карамель (+2,5%); конфеты мягкие, глазированные шоколадом (+2,1%); печенье (+2%)

Подешевели овощные консервы для детского питания (-4,5%), чёрный байховый чай (-4,2%), варёная колбаса (-3,2%), мука (-2,1%).