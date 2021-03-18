В детском саду Твери нашли некачественную крупу

В крупе нашли сорную примесь и испорченные ядра Фото: архив "КП"

Нарушения установлены в образце пшена из Саратовской области, отбор был произведен в семейном центре в Кесовогорском районе Тверской области.

Также, в отобранных в одном из детских садов Твери пробах пшена и крупы перловой из Нижегородской области специалистами зарегистрированы несоответствия требованиям ГОСТ по показателям «доброкачественное ядро», «испорченные ядра» и «сорная примесь».

Пробы были отобраны специалистами Управления Россельхознадора по Тверской области. Результаты обнародовала Тверская межобластная ветлаборатория, они направлены в надзорные ведомства.