Апелляция отклонена: организаторы международного наркобизнеса из Твери отправятся в колонию

Фигуранты получили 16 и 11 лет колонии строгого режима. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Апелляционная инстанция суда города Москвы оставила без изменения приговор жителям Твери и Калининского района Роману Кудрявцеву и Павлу Говше, международным наркодельцам. Приговор, вынесенный им ранее Тверским областным судом, вступил в законную силу.

Как установило следствие и суд, организатором наркобизнеса был Роман Кудрявцев, а Павел Говша ему помогал осуществлять преступления. Наркодельцы наладили поставку запрещённых веществ из-за рубежа. Наркотики пересылали им международной почтой из Нидерландов и Великобритании.

На родине Кудрявцев и Говша планировали сбывать зелье методом «закладок», но были пойманы с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Приговор фигурантам вынесли в сентябре 2020 года. Поданную ими апелляцию суд города Москвы оставил без удовлетворения. Таким образом сейчас приговор вступил в силу: Павел Говша получил 11 лет колонии строгого режима, а Роман Кудрявцев 16 лет колонии строгого режима.

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