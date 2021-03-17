В Твери отметят "Крымскую весну"

Семь лет назад полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Крым отмечает седьмую годовщину присоединения к России. По случаю памятной даты в Твери, как и во всей стране, запланированы мероприятия, которые пройдут 18 марта. План опубликован на сайте городской администрации.

В этот день в досуговом центре "Мир" откроется фотоэкспозиция "Наш Крым", художественная вставка откроется в художественной школе имени В.А. Серова. В библиотеках пройдут книжные выставки, презентации, виртуальные экскурсии, викторины, исторические часы, лектории.

Вечер поэзии "Севастопольский вальс" состоится в ДЦ "Истоки" в 14:00, фестиваль "Крымская весна" начнется в 18:00 в ДК пос. Литвинки.