В Твери подготовлен план противопаводковых мероприятий

В Твери чистят ливневки и дренажные канавы Фото: администрация Твери

В администрации Твери прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основной темой совещания стала подготовка к прохождению весеннего половодья на территории города.

Составлен план мероприятий по защите населения и территорий в период весеннего паводка, особенно в частном секторе. Заключены контракты на проведение плановых работ: прочистку ливневок и дренажных канав, проверку запорной арматуры на системах водоотведения, подготовку оборудования.

В частности, подготовлены четыре насосные станции большой мощности для перекачки воды из мест подтопления. С целью своевременного реагирования при выявлении участков возможного подтопления ведется мониторинг территорий.