В Тверь приедет известный писатель, поэт, драматург и киносценарист Юрий Поляков

Юрий Поляков.
Фото: Олег ЧИРКОВ
В Тверь приедет известный писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель Юрий Поляков. Он встретится с тверской публикой и прочтёт свою лекцию-размышление "Зачем Вы, мастера культуры?"
Творческая встреча, организованная библиотекой имени Горького и Домом поэзии Андрея Дементьева, состоится в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню поэзии. Он празднуется 21 марта.
"Книги Юрия Полякова всегда в центре читательского внимания и горячих споров критиков. Их отличительная черта – уникальный, узнаваемый с первых строк стиль, составляющие которого – яркая образность, афористичность и неповторимая ирония", - рассказывают организаторы встречи.
Творческий вечер состоится в Славянском зале Горьковки 20 марта, в субботу, в 15:00.