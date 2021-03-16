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Звезды16 марта 2021 17:36

В Тверь приедет известный писатель, поэт, драматург и киносценарист Юрий Поляков

Он проведёт творческую встречу в рамках мероприятий Всемирного дня поэзии
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Юрий Поляков.

Фото: Олег ЧИРКОВ

В Тверь приедет известный писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель Юрий Поляков. Он встретится с тверской публикой и прочтёт свою лекцию-размышление "Зачем Вы, мастера культуры?"

Творческая встреча, организованная библиотекой имени Горького и Домом поэзии Андрея Дементьева, состоится в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню поэзии. Он празднуется 21 марта.

"Книги Юрия Полякова всегда в центре читательского внимания и горячих споров критиков. Их отличительная черта – уникальный, узнаваемый с первых строк стиль, составляющие которого – яркая образность, афористичность и неповторимая ирония", - рассказывают организаторы встречи.

Творческий вечер состоится в Славянском зале Горьковки 20 марта, в субботу, в 15:00.

Культура