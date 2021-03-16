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Происшествия16 марта 2021 17:06

Покупатель ударил продавца и украл спортивный костюм в магазине Твери

На фигуранта завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина выбрал костюм и покинул магазин Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

В полицию о грабеже сообщил директор магазина, расположенного на проспекте Калинина в Твери. Установлено, что неизвестный мужчина похитил спортивный костюм стоимостью 12 300 рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник выбрал в торговом зале спортивный костюм, вышел с ним из примерочной и покинул магазин. Продавец попытался догнать грабителя, но тот его несколько раз ударил и скрылся. Момент записали камеры видеонаблюдения.

По составленной ориентировке полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 29-летний житель Санкт-Петербурга. В Твери мужчина оказался проездом. Его задержали.

За грабеж злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал