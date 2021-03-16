Роскомнадзор потребовал от Google убрать ограничения с фильма «РЖЕВ. 500 дней в огне», снятого "Комсомолкой" в Тверской области

В картине «Ржев. 500 дней в огне» нет сцен насилия, он повествует о тех, кто участвовал в боях под Ржевом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием как можно скорее снять все ограничения с документального фильма «РЖЕВ. 500 дней в огне».

Напомним, под предлогом наличия в фильме контента «неприемлемого для некоторых пользователей» видеохостингом YouTube произведению поставили метку 18+ и убрали из рекомендаций и продвижения.

- Подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ, - сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Документальную ленту «Комсомольская правда» сняла по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии. Выход фильма приурочили к 23 февраля 2021 года. После премьеры на телеканале «БелРос», он был выложен для свободного просмотра на YouTube.

В картине «Ржев. 500 дней в огне» нет сцен насилия, он повествует о тех, кто участвовал в боях под Ржевом в годы Великой Отечественной войны.