В Тверской области от коронавируса вакцинировано более 60 тысяч человек

В Тверской области 15 марта привилось 1004 человека Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 60 553 человека – это 90,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 15 марта вакцинировались 1004 человека. В федеральный регистр внесена информация о 56 130 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Один из них работает в поликлинике Максатихинской ЦРБ. Там прививку сделали свыше 640 человек.Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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