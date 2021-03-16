Ночью в поселке Химинститута в Твери сгорели три машины

Вместе с отечественными автомобилями загорелся припаркованный "Мерседес" Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Nikitka Donskoy

ЧП произошло в поселке Химинститута в Твери в 4:34 утра 16 марта.

По сообщению очевидцев в группе "Подслушано у водителей. Тверь", "Лада Гранта" врезалась в бак "Лада 2108", произошёл взрыв. Вместе с отечественными автомобилями загорелся припаркованный "Мерседес".

Кто находился за рулем "Гранты" пока не установлено. Мужчина находившийся в машине сообщил, что он спал.

- На место выезжали спасатели ПСЧ-1. Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировали. Обстоятельства выясняются, ущерб устанавливается, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.