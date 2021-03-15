Фильм «Ржев. 500 дней в огне», снятый «Комсомолкой» в Тверской области, частично заблокировал YouTube

Документальная лента повествует об участниках боёв подо Ржевом и о создании мемориала Советскому солдату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальному фильму о Ржевской битве «Ржев. 500 дней в огне», снятому «Комсомолкой». Картине присвоили возрастной рейтинг 18+.

Эту документальную ленту «Комсомольская правда» сняла по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии. Выход фильма приурочили к 23 февраля 2021 года. После премьеры на телеканале «БелРос», он был выложен для свободного просмотра на YouTube.

В картине «Ржев. 500 дней в огне» сцен насилия нет. Это повествование о тех, кто участвовал в боях подо Ржевом, собравшее уникальные свидетельства об одном из самых героических и кровопролитных сражений в мировой истории. В фильме также рассказывается о создании Ржевского мемориала. По словам продюсера картины Ждана Тихонова, фильм ничем не нарушает норм публикации видеоконтента в соцсетях.

Рейтинг 18+ означает, что «Ржев. 500 дней в огне» теперь не могут смотреть даже ученики старших классов. Есть и сопутствующие ограничения: фильм лишается возможности рекомендаций и продвижения.

Решение видеохостинга зрители считают несправедливым, о чём они пишут в комментариях. Возмутило это ограничение и представителей старшего поколения. Правительство Тверской области распространило официальный пресс-релиз, в котором собраны комментарии разных людей, осуждающих это решение.

Добавим, что за две недели открытого доступа в YouTube фильм набрал около 70 000 просмотров.