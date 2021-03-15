Народный артист России, актёр, музыкант и писатель Владимир Качан приедет в Тверь

Владимир Качан. Фото: Архив "КП"

В Тверь 19 марта приедет народный артист России, актёр, музыкант и писатель Владимир Качан. Владимир Андреевич встретится с поклонниками в библиотеке имени Горького.

В последние годы Владимир Качан служит в театре "Школа современной пьесы", является ведущим артистом. Пишет музыку и книги, снимается в кино. Из последних работ - роли Робыкина в фильме Александра Мельника "Территория" и Павла Кравченко в многосерийном остросюжетном фильме "Бессонница".

За карьеру в театре Владимир Качан исполнял роли Прозорова ("Три сестры", реж. Эфрос), Чубукова ("А чой-то ты во фраке", реж. Райхельгауз), Тригорина ("Чайка", реж. Райхельгауз) и другие.

А ещё Владимир Качан исполнял песни в фильмах "Звезда пленительного счастья" и "Город первой любви", а также пел за Владимира Гаркалина в "Ширли-Мырли".

"В исполнении Владимира Андреевича, прозвучат песни на стихи Алексея Дидурова, Александра Смогула, Юрия Ряшенцева, Александра Вулыха и, конечно же, верного друга и соавтора – Леонида Филатова", - сообщают организаторы вечера.

Все желающие также смогут приобрести диски и книги Владимира Качана с его автографом.

Вечер пройдёт в актовом зале библиотеки (вход со двора). Начало в 18:30. Организаторы также напоминают, что все мероприятия проводятся в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Вопросы можно задать по телефону: (4822) 34-95-59.