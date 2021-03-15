В Тверской области мужчина обокрал соседа, поъехав к дому по озеру на снегоходе

Полицейские оперативно раскрыли кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 68-летний житель деревни Пески Осташковского городского округа. Мужчина сообщил, что у него были украдены два мобильных телефона стоимостью 47 тысяч рублей.

Полицейские в ходе розыска установили подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый житель Осташкова. Чтобы остаться незамеченным, злоумышленник доехал до дома потерпевшего на снегоходе по замерзшему озеру, пробрался на территорию и похитил из гаража телефоны.

Похищенное при обыске нашли в квартире злоумышленника и вернули владельцу. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других преступлений. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.