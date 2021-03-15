Житель Тверской области пытался убить кинжалом сожителя бывшей жены

Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд Фото: Евгения ГУСЕВА

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя.

16 декабря 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к женщине и угрожал ей убийством. Спустя непродолжительное время он решил убить ее сожителя. Взял кинжал и спрятался в подъезде. Когда потерпевший вышел из квартиры, обвиняемый ударил его кинжалом в живот. Мужчина смог оказать сопротивление, а женщина позвала на помощь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.