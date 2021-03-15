В центре Твери полицейские выявили наркопритон

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

На проспекте Чайковского в Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области вместе с тверскими коллегами выявили наркопритон.

Его организовал в своей квартире ранее судимый 46-летний мужчина. Он предоставлял жилье наркозависимым гражданам для употребления наркотических средств. Из квартиры были изъяты предметы, указывающие на употребление наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. За организацию притона мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. Ведётся расследование.