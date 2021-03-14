В Тверской области историк снял видео-экскурсию по заброшенному старинному храму с фресками

Вышневолоцкий краевед и историк Денис Ивлев создал видео-экскурсию по некогда прекрасному и величественному, но ныне заброшенному Богоявленскому храму в селе Еськи. Фото: VK/Вышний Волочёк. Экскурсии Дениса Ивлева

Вышневолоцкий краевед и историк Денис Ивлев отправился в Бежецкий район и создал там замечательную видео-экскурсию по некогда прекрасному и величественному, но ныне заброшенному Богоявленскому храму в селе Еськи.

Денис бродит внутри обширного здания святыни и, рассматривая части сохранившихся до наших дней красочных фресок, подробно рассказывает о связанных с ними историях и в целом о судьбе церкви и места, где она до сих пор стоит.

К примеру. в храме еще можно полюбоваться на великолепную фреску с изображением легендарного сюжета - изгнания Иисусом Христом торговцев из храма. Впечатление от этой "картины" даже на видео сильно впечатляет.

Большей частью сохранившаяся прекрасня роспись, изображающая изгнание торговцев из храма Иисусом Христом. Фото: VK/Вышний Волочёк. Экскурсии Дениса Ивлева

Краевед рассказывает и том, что некогда Еськи были одним из городов средневековой Руси. Но нахлынувшая орда степняков, которых в официальной истории кличут монголо-татарами, разорила его. Однако через несколько веков Еськи возродились и к XVIII веку стали крупным торговым населенным пунктом, где жили чуть ли не 2000 человек.

Богоявленский храм был построен в конце XVIII столетия на месте некогда стоявших в том месте двух церквей. Архитектура святыни сочетает в себе элементы барокко и классицизма.

Росписи, которые частично сохранились, производили с 1843 по 1847 годы.