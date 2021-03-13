В центре Твери задержали "закладчика" с крупной партией наркотиков

Молодой человек делал тайники на территории Твери Фото: УМВД России по Тверской области
В центре Твери по подозрению в сбыте наркотиков был задержан 23-летний житель Лихославля. Молодого человека доставили в Центральный отдел полиции. При себе у него обнаружено 58 свертков с наркотическим веществом.
Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что создавал тайники, в которые прятал синтетический наркотик.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают, где был приобретен наркотик. Ведется следствие.
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