В центре Твери задержали "закладчика" с крупной партией наркотиков

Молодой человек делал тайники на территории Твери Фото: УМВД России по Тверской области

В центре Твери по подозрению в сбыте наркотиков был задержан 23-летний житель Лихославля. Молодого человека доставили в Центральный отдел полиции. При себе у него обнаружено 58 свертков с наркотическим веществом.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что создавал тайники, в которые прятал синтетический наркотик.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают, где был приобретен наркотик. Ведется следствие.

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