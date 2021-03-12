"Контроль трезвости" пройдет в Тверской области с 12 по 14 марта

В Тверской области водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в период с 12 по 14 марта состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". На дорогах Верхневолжья госавтоинспекторы проверят водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Жителей призывают сообщать информацию о пьяных водителях, управляющих транспортными средствами, по телефонам дежурной части: "02", а также "102".

С начала 2021 года, по данным УГИБДД России по Тверской области, по вине пьяных водителей произошло восемь ДТП, один человек погиб, одиннадцать пострадали.