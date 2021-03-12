Припаркованные на автобусных остановках автомобили эвакуируют в Твери

Нарушителям выписаны штрафы Фото: УГИБДД России по Тверской области

12 марта в Твери на магистральных улицах Госавоинспекция Тверской области проводит профилактический рейд по эвакуации автомобилей, припаркованных на остановках общественного транспорта.

В ходе рейда на улице Паши Савельевой на одной из остановок было составлено три административных материала, один автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Нарушителям грозит штраф в сумме 1000 рублей.

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