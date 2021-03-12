В Осташкове Тверской области пожарные спасли мужчину из горящего дома

Пожарные вывели мужчину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло вечером, 11 марта в Осташкове. Сообщение о пожаре на улице Октябрьской поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место были направлены два отделения ПСЧ № 44. В момент возгорания внутри дома находился мужчина. Спасатели вывели пострадавшего из дома.

- Самочувствие спасенного удовлетворительное, от госпитализации отказался. В результате пожара огнем повреждена кровля и внутренняя отделка мансарды. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли через несколько часов.