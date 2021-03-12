Через 16 лет у бездомного из Тверской области нашлись родные

Мужчине из Тверской области через 16 лет помогли найти родственников. Фото: Иван ВИСЛОВ

О радостной вести сообщили в Центре социальной адаптации Москвы, где помогают людям в трудной жизненной ситуации. В 2004 году в соцучреждение из городской больницы поступил некий Иван Ханкин. Мужчину никто не разыскивал, и его направили в Психоневрологический интернат № 5, где с бездомными работают психологи и соцработники.

И вот, спустя 16 лет, произошло чудо – узнали настоящее имя бездомного и нашли его родственников. В декабре 2020 года сотрудники полиции выяснили, что данные Иван Ханкина на 80% совпадают с данными уроженца Тверской области Василием Клюевым. Оказывается, именно по настоящему имени тверичанина и искали родные.

Близкие опознали пропавшего по фото и приехали на встречу в интернат. Василий узнал людей на семейных фотографиях, задавал вопросы.

Оказалось, что житель Тверской области вырос в деревне. После гибели родителей брат забрал его в городскую квартиру. Но оттуда он постоянно уходил в родную деревню за девять километров, а самостоятельно вернуться не мог. И вот в последний раз заблудился на 16 лет… Сначала его объявили пропавшим без вести, а затем – умершим.

Сейчас в интернате Василию помогают восстановить документы. К сожалению, его брат уже умер. Но семья заберет мужчину в родное село.