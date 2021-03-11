12 тверских проектов претендуют на победу в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Одна из жемчужин и главных туристических точек притяжения Верхневолжья - это озеро Селигер. Фото: ПТО

12 проектов из Тверской области вышли в полуфинал всероссийского конкурса в сфере туристической индустрии «Мастера гостеприимства». Всего же от нашего региона было подано 136 заявок в разных номинациях.

Этот конкурс - новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В число полуфиналистов от тверского региона вошли три проекта от минтуризма Тверской области. Это межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога», туристско-рекреационный кластер «Селигерия», а также турпортал welcometver.ru.

Защита проектов в финале состоится в Калужской и Тюменской областях в апреле 2021 года.

Победители получат финансовую поддержку на развитие.

Областное правительство сообщает, что за последние пять лет Верхневолжье посетило 7,7 млн туристов.

- Тверская область ежегодно принимает больше туристов, чем составляет население региона. Важно, чтобы наши жители области видели положительный эффект от развития туризма – и в доходах, и в благоустройстве, и в инфраструктуре, - считает губернатор Игорь Руденя.