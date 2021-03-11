Главный следователь Тверской области Альберт Кизимов отстранен от должности на время служебной проверки

Руководитель следственного управления по Тверской области Альберт Кизимов отстранен от должности Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Руководитель следственного управления СК РФ по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов отстранен от должности на время проведения служебной проверки.

Причиной стали серьезные недостатки в организации работы следственного управления в 2020 году. Итоги обсуждались на заседании коллегии Следственного комитета России 5 марта.

По информации пресс-службы СК РФ, в следственном управлении по Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу. При небольшой нагрузке на следователей дела расследуются дольше двух месяцев, а число расследованных дел коррупционной направленности небольшое.

Вместе с Тверской областью вышестоящее руководство осталось недовольно работой подразделений в Республике Калмыкия, Новосибирской и Курской областях.

- Анализ работы подразделений показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы, - сообщает ведомство в оициальном пресс-релизе.

В отношении руководителей следственных управлений СК России назначено проведение комиссионных служебных проверок. На это время руководители отстранены от исполнения должностных обязанностей.