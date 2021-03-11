На вечере русского романса в Твери выступит вокалистка Ирина Графкова

В Музыкальной гостиной Горьковки состоится вечер русского романса "И всё-таки - дело в любви!" Фото: Елена КОВАЛЕНКО

14 марта, в воскресенье, в Музыкальной гостиной тверской Горьковки состоится вечер русского романса "И всё-таки - дело в любви!"

Перед гостями вечера выступят известная в Твери вокалистка Ирина Графкова и концертмейстер Алина Балашенкова. На музыкальной встрече прозвучат популярные русские романсы.

"Выступление Ирины Борисовны всегда яркое музыкальное событие для тверской публики. Её проникновенный голос и нежное сопровождение фортепиано никого не оставят равнодушным!", - сообщают организаторы концерта.

Всех гостей, пришедших на вечер романса, библиотека имени Горького просит захватить читательский билет. Напомним также, что в связи с эпидемической обстановкой, находясь в общественном месте, необходимо носить защитные маски.

Начало концерта в 16:00. Организационные моменты можно уточнить по телефону: (4822) 34-34-92.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.