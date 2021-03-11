В праздничные дни жители Твери чаще всего ездили на автобусах из Мигалово в "Глобус"

Около 900 тысяч поездок совершили жители Твери за праздники Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В выходные и праздничные дни в честь 23 февраля и 8 марта жители и гости областной столицы совершили на синих автобусах "Транспорта Верхневолжья" около 900 тысяч поездок.

С 21 по 23 февраля самым популярным стал маршрут №33, курсирующий по маршруту "Торговый центр "Глобус" - Мигалово" и обратно. На нем совершено 24 тысячи поездок. Автобусы №30 "Завод Центросвар – Улица Левитана" перевезли 23 тысячи пассажиров, маршрут №9 "Юность – Мигалово" - 20 тысяч пассажиров.

С 6 по 8 марта жители также чаще всего выбирали маршрут №33 и №30, а также активно ездили на автобусе №36 "Мамулино - Сахарово".

Кроме того, 8 марта в автобусах женщинам дарили тюльпаны. Букеты получили около тысячи тверичанок.