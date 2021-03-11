В Твери московские курсанты месяц на практике изучали строение самолетов в Мигалово

В Твери на месячной практике изучали самолеты в Мигалово курсанты московского военного вуза. Фото: группа в ВК/Аэродром Мигалово.

На тверском военном аэродроме Мигалово курсанты 5-го года обучения Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в течение месяца проходили практику. В Тверь приехали студенты с Факультета летательных аппаратов и радиоэлектронного оборудования.

Наставники рассказывали учащимся о технических особенностях тяжелого «транспортника» Ил-76МД. А также о том, как устраняются поломки на таких самолетах.

Перед тем, как отправляться обратно в учебное заведение курсанты получили от наставников оценки по стажировке.