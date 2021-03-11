В Твери мужчина украл из магазина семь банок красной икры

Похитителя красной икры задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился продавец торгового зала одного из сетевых магазинов в Центральном районе Твери и сообщил, что при просмотре записей камер видеонаблюдения заметил, как мужчина сложил в рюкзак и во внутренние карманы куртки семь банок красной икры и вынес их из магазина. Ущерб составил 5 800 рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что мужчина совершал покупки, оплатил часть товара через терминал и оставил свои данные.

Установлено, что кражу совершил ранее судимый 39-летний житель Москвы, который приехал в гости к другу и передвигался по городу на электросамокате.

Фигуранта доставили в полицию и завели уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время расследование завершено, дело находится в суде.