В Тверской области девочку сбил водитель на "УАЗе"

В Лихославле девочку сбила машина Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло утром, 11 марта, на улице Гагарина в Лихославле Тверской области.

11-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под машину.

Водитель на автомобиле "УАЗ Патриот" не успел затормозить. Пострадавшая получила ушиб бедра. Угрозы жизни нет. Водитель трезвый.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.