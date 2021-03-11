В Тверской области прокуратура указала на недостатки в работе Кимрской ЦРБ

В Тверской области прокуратура выявила недочеты в работе Кимрской ЦРБ. Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

В Кимрах прокуратура обратилась в суд по поводу того, что в Кимрской районной больнице нет отопления, горячей воды и электричества. Причина – отключили котельную. И не просто так, а из-за некорректной работы объекта. Прокурорская проверка показала, что в клинике котельную эксплуатировали с нарушениями. Также выяснилось, что у ЦРБ нет специальной лицензии для работы с такой сложной техникой. Котельную отключили, но из-за этого, соответственно, прекратилась подача тепла и горячей воды. Кимрский горсуд обязал больницу устранить нарушения в течение трех месяцев. Решение пока не вступило в законную силу.