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В Тверской области прокуратура указала на недостатки в работе Кимрской ЦРБ

Из-за технических неполадок там отключили электроснабжение и горячую воду
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области прокуратура выявила недочеты в работе Кимрской ЦРБ.

В Тверской области прокуратура выявила недочеты в работе Кимрской ЦРБ.

Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

В Кимрах прокуратура обратилась в суд по поводу того, что в Кимрской районной больнице нет отопления, горячей воды и электричества. Причина – отключили котельную. И не просто так, а из-за некорректной работы объекта. Прокурорская проверка показала, что в клинике котельную эксплуатировали с нарушениями. Также выяснилось, что у ЦРБ нет специальной лицензии для работы с такой сложной техникой. Котельную отключили, но из-за этого, соответственно, прекратилась подача тепла и горячей воды. Кимрский горсуд обязал больницу устранить нарушения в течение трех месяцев. Решение пока не вступило в законную силу.

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