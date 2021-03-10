Следователи выясняют, почему сирота не получил жилье в Твери

Следователи выясняют, почему сирота остался без жилья
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Твери следователем инициировано проведение доследственной проверки по факту непредоставления сироте жилого помещения.
Сообщается, что житель областного центра стоял в очереди на жилье, но заветные квадртаные метры так и не получил, несмотря на вынесенное в его пользу решение Пролетарского районного суда.
По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение.
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