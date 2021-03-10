Движение большегрузов по дорогам Тверской области ограничат с 1 апреля

Фурам запретят проезд по региональным дорогам Тверской области Фото: архив "КП"

В период с 1 по 30 апреля 2021 года в Тверской области вводятся ограничения для проезда грузовых автомобилей с грузом или без груза, фактическая масса которых превышает 20 т, на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, 10 т - на автомобильных дорогах с переходным типом дорожного покрытия.

Соответствующий приказ размещен на сайте регионального Минтранса.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки животных, продуктов питания, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда и удобрений, почты и почтовых грузов, дорожной техники и др.

Оформить разрешение можно в Министерстве транспорта Тверской области по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д.30, каб. 11, тел.: (4822) 77-70-13, электронный адрес: otdellldor@yandex.ru.