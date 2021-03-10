Инвалида через суд обеспечили инсулином в Тверской области

Женщину обеспечили инсулином после вмешательства прокуратуры Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

В прокуратуру Селижаровского района обратилась женщина-инвалид третьей группы и сообщила, что нуждается в беспечении лекарственными средствами, которые ей не предоставлены.

Проверкой установлено, что в нарушение законодательства Селижаровская ЦРБ вовремя не предоставила дополнительные заявки на закупку лекарств, и заявительница не получила инсулин.

Женщину обеспечили лекарством после рассмотрения представления прокуратуры.