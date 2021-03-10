Фонд «Петербургская политика» в мониторинге за февраль отметил несколько новостей о Тверской области

В мониторинг основных событий в регионах за февраль от фонда «Петербургская политика» вошли несколько новостей о Тверской области. Фото: Александр ЖМУЛИН

В мониторинг основных событий в регионах за февраль от фонда «Петербургская политика» вошли новости о развитии иностранного производства в Твери, поручениях губернатора Игоря Рудени, высокой оценки столицы Верхневолжья и другие. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В числе позитивных новостей эксперты фонда отметили седьмое место Твери в рейтинге самых комфортных и доступных городов по версии института территориального планирования «Урбаника».

В связи с этим напомним, что в нашем регионе разработано 49 проектов для голосования по выбору территорий в городах для благоустройства.

Все они будут размещены на платформе za.gorodsreda.ru. На этом ресурсе с 26 апреля по 30 мая состоится онлайн-голосование. Зайти на платформу можно будет через портал "Госуслуги" или мобильное приложение.

Кроме того, в каждом городе жителям предложат альтернативные способы голосования. Самые популярные проекты предстоит реализовать в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды » нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью. Хотел поблагодарить Правительство РФ за возможность развивать это направление, мы дальше будем активно участвовать в проектах по развитию малых городов и исторических центров Тверской области, - прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

Также в мониторинг фонда «Петербургская политика» за февраль вошли поручения губернатора Игоря Рудени в кратчайшие сроки газифицировать некоторые агропредприятия области и разработать региональную ипотечную программу для молодых ученых.

Еще две новости - о начале выпуска на заводе Hitachi в Твери новой модели экскаваторов и расширении списка видов деятельности, разрешенных для патентной системы налогообложения в регионе.

Помимо этого, фонд «Петербургская политика» включил в мониторинг