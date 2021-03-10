В Твери на Масленицу не будут жечь чучело из-за коронавируса

В этом году чучело на Масленицу жечь не будут Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери из-за пандемии и ограничений, связанных с коронавирусом, Масленичные гуляния пройдут в ограниченном формате. 14 марта в 12:00 в городском саду, вместо привычных развлечений - массового сожжения чучела, конкурсов с призами, хороводов и масленичного столба, гостей ждет концерт и творческая программа от ДЦ "Мир".

Праздничные программы пройдут в районных ДК, учреждениях культуры и дтских центрах. Для детей и взрослых в течение недели проводятся конкурсы, викторины, выставки, мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, фольклорные концерты.

Часть мероприятий организована в режиме онлайн.