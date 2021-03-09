Лекцию к 590-летию со дня рождения Франсуа Вийона прочтёт в Твери Ефим Беренштейн

Литературный вечер запланирован на среду, 10 марта, и пройдёт в стенах тверской Горьковки. Фото: tverlib.ru

Поэт, филолог и культуролог, талантливый декламатор, доцент кафедры философии и теории культуры ТвГУ Ефим Беренштейн прочтёт в Твери лекцию в честь 590-летия со дня рождения французского поэта Франсуа Вийона.

Франсуа Вийон - первый лирик французского Средневековья. Его называют "самым французским" поэтом. Именно так о нём говорил знаменитый русский поэт, публицист, военный корреспондент и переводчик, прекрасно владеющий французским, Илья Эренбург, добавляя, что стихи Вийона - "ключ ко многим душевным тайнам этой страны."

Французской литературе времён Вийона говорил комплименты сам Николай Гоголь. О Франсуа Вийоне писали Осип Мандельштам и Валерий Брюсов, его стихи переводили Илья Эренбург и Николай Гумилёв.

Литературный вечер запланирован на среду, 10 марта, и пройдёт в стенах тверской Горьковки. Всех любителей поэзии ждут в Славянском зале библиотеки в 18:00.

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