День православной книги отметят в Твери экскурсиями

Запланирована экскурсия по библиотеке имени Горького. Фото: Евгения ГУСЕВА

14 марта (в воскресенье) Тверь отметит День православной книги. На праздничные мероприятия приглашает Тверская епархия.

«14 марта 1564 года под руководством московского диакона Ивана Фёдорова была выпущена первая печатная книга на Руси «Апостол»», - рассказывают в епархии о выборе даты для этого праздника, который впервые отметили двенадцать лет назад.

В программе праздника две экскурсии.

Запланирована экскурсия по библиотеке имени Горького. Пришедшим дадут возможность заглянуть в книжное хранилище и увидеть другие уголки библиотеки, обычно закрытые для посетителей. Экскурсия начнётся в полдень, а сбор желающих принять в ней участие состоится у входа в библиотеку в 11:50.

А в 13:30 православных читателей пригласят на познавательную экскурсию в букинистический магазин «Что делать».