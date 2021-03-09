В Тверской области в 67 школах и детсадах проведут различные ремонтные работы

На заседании областного правительства одобрено включение еще семи школ и двух детских садов в программы ремонта образовательных учреждений региона. Фото: Александр ЖМУЛИН

9 марта на заседании областного правительства одобрено включение еще семи школ и двух детских садов в программы ремонта образовательных учреждений региона. Это возможно сделать благодаря сэкономленным в ходе конкурсов по выбору подрядчиков средств.

Таким образом, всего в регионе в 2021 году ремонты различной степени сложности и масштаба пройдут 67 школах и детсадах.

Дополнительно отремонтируют кровли в Бежецком детском саду №18 и Кесовогорском детском саду №1, приобретут кухонное оборудование в школы №2 Ржева, №1 и №2 - Красного Холма, а также проведут мероприятия по повышению комплексной безопасности в Кашинских школах №3 и №5, Некрасовской и Тургиновской школах Калининского района.

- У нас в 2021 году уже есть экономия по некоторым торгам. Эти средства распределяем в первом квартале года. Работы должны быть завершены к 1 августа. Важно, чтобы руководители учреждений, участвующих в программе, ответственно отнеслись к исполнению сроков всех запланированных мероприятий, - прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

Программы по улучшению материально-технической базы учреждений образования действуют в регионе с 2017 года. За четыре года такие работы проведены в более 320 школах и детсадах Верхневолжья.