Не сумев поймать машину, пьяный мужчина прыгнул под колёса авто в Тверской области

Мужчина "голосовал", стоя на дороге на улице Строителей в Конаково. Итог - авария. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Конаково Тверской области произошло ДТП - автомобиль "Пежо" наехал на пешехода вне зоны пешеходного перехода. За рулём легковушки была женщина.

Как рассказала автолюбительница госавтоинспекторам, проезжая улицу Строителей в районе дома 18-а, она заметила голосующего мужчину. Он пытался поймать машину, стоя на дороге. Женщина не намеревалась брать пассажира и хотела проехать мимо, но в момент, когда машина поравнялась с мужчиной, тот внезапно прыгнул на автомобиль.

Как выяснилось, мужчина был нетрезв. Серьёзных травм он не получил. Возможно, просто хотел поздравить даму с 8 марта? Так или иначе, женщину, которая в отличие от недисциплинированного пешехода была трезва, он напугал.

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