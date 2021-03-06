Воровка украла у пенсионерки кошелёк в магазине города Зубцов Тверской области

Кошелёк у пенсионерки лежал на прилавке магазина. Фото: Олег ХАДАЕВ

В отделение полиции города Зубцов Тверской области, обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что в магазине некто украла у неё кошелёк с 10 000 рублей.

Приступив к выяснению обстоятельств преступления, полицейские выяснили, что бабушка оставила кошелёк на прилавке без присмотра, чем и спровоцировала воровку на кражу.

В ходе расследования, подозреваемую установили и задержали. На официальном сайте УМВД по Тверской области сообщается, что воровкой оказалась 40-летняя жительница Зубцова.

В отделе полиции женщина созналась в содеянном и вернула часть похищенного, потому что некоторую сумму украденного она успела потратить.

С женщины взята подписка о невыезде. Ей грозит пять лет лишения свободы.