Воровка украла у пенсионерки кошелёк в магазине города Зубцов Тверской области

Кошелёк у пенсионерки лежал на прилавке магазина.
Фото: Олег ХАДАЕВ
В отделение полиции города Зубцов Тверской области, обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что в магазине некто украла у неё кошелёк с 10 000 рублей.
Приступив к выяснению обстоятельств преступления, полицейские выяснили, что бабушка оставила кошелёк на прилавке без присмотра, чем и спровоцировала воровку на кражу.
В ходе расследования, подозреваемую установили и задержали. На официальном сайте УМВД по Тверской области сообщается, что воровкой оказалась 40-летняя жительница Зубцова.
В отделе полиции женщина созналась в содеянном и вернула часть похищенного, потому что некоторую сумму украденного она успела потратить.
С женщины взята подписка о невыезде. Ей грозит пять лет лишения свободы.