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Житель Твери задержан за вымогательство 10 миллионов рублей

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Житель Твери задержан за вымогательство

Житель Твери задержан за вымогательство

Фото: Анастасия Осипова

В Твери полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР Тверского Управления Росгвардии задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в вымогательстве 10 миллионов рублей.

Установлено, что фигурант вымогал деньги у потерпевшего под угрозой применения насилия и распространения сведений, которые могут причинить вред его правам и законным интересам, а также близким родственникам.

В счет погашения части суммы потерпевший передал ему по акту приема-передачи и договору купли-продажи свой "Mersedes GLK".

- В момент передачи указанных документов подозреваемый был задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По п. "б" части 3 статьи 163 УК РФ возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Если его вина будет доказана, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

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