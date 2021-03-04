В двух городах Тверской области торговали невсхожими семенами

Семена показали низкую всхожесть и не прошли проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

Образцы семян сортовой моркови и петрушки были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора на рынках в Торжке и Ржеве.

Лабораторную проверку, которую провели специалисты Тверской МВЛ, не прошли: семена петрушки "Мооскраузе 2", семена моркови ""Лосиноостровская 13", "Нантская 4", "Император", "Витаминная 6", "Карамелька", укроп "Кибрай" и"Зонтик". У этих видов отмечена низкая всхожесть.

Полученные специалистами результаты испытаний были направлены в Отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.