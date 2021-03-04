В Тверской области расширят участок трассы М-9 до Ржевского мемориала

Отрезок автомагистрали М-9 от границ региона с Московской областью до Ржевского мемориала расширят до четырех полос. Фото: ПТО

Отрезок автомагистрали М-9 от границ региона с Московской областью до Ржевского мемориала расширят до четырех полос. Об этом 4 марта вечером в прямом телеэфире рассказал губернатор Игорь Руденя.

- Началось проектирование расширение федеральной трассы М-9 до четырех полос в границах от Московской области, Волоколамска, до Ржевского мемориала. Поэтому транспортная доступность будет несколько улучшена не только по железнодорожному направлению, но и автотрасса М-9 получит новое развитие, - сообщил глава тверского региона.