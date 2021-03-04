Прокуратура опротестовала приказ об увольнении сотрудника коммунальных служб в Тверской области

Прокуратурп помогла работнику защитить трудовые права Фото: архив "КП"

В прокуратуру Калязинского района обратился мужчина,работавший главным инженером в коммунальной организации.

В ходе проверки установлено, что приказ об увольнении сотрудника был подписан директором в декабре 2020 года и не соответствовал нормам трудового законодательства. Работник оказался привлечен к двум видам дисциплинарной ответственности по одному и тому же основанию, одно из взысканий - увольнение, что противоречит положениям ст. 193 Трудового кодекса РФ.

Прокуратурой на незаконный приказ об увольнении работника принесен протест. Заявитель восстановлен на работе в прежней должности.