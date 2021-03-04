Зимой пассажиры прокатились на синих автобусах в Твери 18,5 миллионов раз

Пассажиры прокатились на синих автобусах в Твери 18,5 миллионов раз Фото: Ольга ТРОФИМОВА

За три зимних месяца в автобусах Твери гражданами совершено более 18,5 млн поездок, из которых около 3 млн приходится на пассажиров льготной категории и более 300 тысяч – на школьников. Статистику озвучили в "Транспорте Верхневолжья".

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуется единый социальный проездной билет (ЕСПБ), проездной для учащихся и абонемент на 30 дней. 80% поездок оплачивается безналичным способом.

- Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей, - считает губернатор Игорь Руденя.

На 2021 год внедрение новой модели пассажирских перевозок запланировано в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Там будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более 10 млн человек.