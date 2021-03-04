Семилетнего ребенка из Твери доставили на вертолете в Санкт-Петербург

Медики провели в небе более 10 часов Фото: областной минздрав

В первый день весны вертолеты санавиации совершили три рейса. В общем бригада медиков и экипаж провели в небе более 10 часов. Об этом сообщает областной минздрав.

На борту вертолета МИ-8 МЧС России врачи отделения экстренной и плановой консультативной помощи ДОКБ доставили в Петербургский национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова семилетнего ребенка.

Из Западнодвинской ЦРБ в ОКБ на вертолете КА-32 МЧС России эвакуирован мужчина, получивший тяжелую сочетанную травму в ДТП.

На вертолете МИ-8АМТ "Вектор" из кимрской больницы авиамедицинская бригада доставила в сосудистое отделение городской клинической больницы №7 Твери пожилого мужчину с острым коронарным синдромом.