Выставка в честь тверичанок-изобретательниц и ученых открылась в Твери перед 8 марта

В Твери живут прекрасные и умные женщины-ученые. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери 3 марта открылась выставка в честь тверских женщин - изобретательниц и ученых. Поводов к тому сразу два: приближающийся женский день 8 марта и весь 2021 год, объявленный годом науки и технологий.

Выставка организована Центром поддержки технологий и инноваций библиотеки имени Горького и Тверским отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Презентация научных достижений тверичанок, посвятивших себя науке и технике, уже стала традицией, отмечают в "Горьковке". В нынешней экспозиции - научные разработки, учебно-методическая литература, научные статьи авторов-женщин, а также грамоты, награды и патенты, свидетельства на базы данных и компьютерные программы, созданные представительницами прекрасного пола.

Выставка будет работать до 31 марта. Ее участницы представлены на странице виртуального музея "Горьковки".