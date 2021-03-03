Закладчика с крупной партией "тяжелого" наркотика задержали в Твери

Закладчику грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области задержан 23-летний гражданин ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в сбыте наркотических средств. Подозреваемого задержали во время очередной закладки. При личном досмотре у него было изъято 53 свертка с веществом.

Экспертиза установила, что это тяжелый наркотик массой 5,92 г. В квартире у мужчины изъяли еще 220 свертков и принадлежности для фасовки.

Полученные от продажи деньги злоумышленник переводил родственникам в сопредельное государство. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.