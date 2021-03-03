Коллега по работе украл квадрокоптер у жителя Твери

Похищенное вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 42-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что на работе у него украли квадрокоптер стоимостью 45 000 рублей.

Полицейские выяснили, что заявитель работает в автосервисе, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель - коллега заявителя.

Квадрокоптер злоумышленник заметил в одном из помещений автомастерской и похитил его.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное врнули владельцу.