Большегруз придавил к ограждению "Ауди" на трассе М-11 в Тверской области

В ДТП пострадал пассажир иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла поздно вечером, на 376-м км трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Ман" в составе с полуприцепом при движении в сторону Санкт-Петебруга начал перестроение и столкнулся с попутным автомобилем "Ауди" под управлением 56-летнего водителя. В результате неконтролируемого движения "Ауди" въехала в барьерное ограждение.

В ДТП пострадал 55-летний пассажир иномарки.

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